Лукаку: "Чтобы взять 9-й номер, спрашивал разрешения у Ибрагимовича"

Теги манчестер юнайтедромелу лукаку

Лукаку: "Чтобы взять 9-й номер, спрашивал разрешения у Ибрагимовича"Новичок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о том, почему принял решение играть под 9-м номером.

"Выбирая номер, я всегда советовался с мамой. Раньше играл под 10-м, потому что 10 октября, в десятый месяц года, у нее день рождения. В "МЮ" я попросил "девятку", потому что я нападающий. Это классный номер, и я спрашивал разрешение у Ибрагимовича.

Благодарен ему за то, что он позволил мне носить футболку с этим номером", - сказал Лукаку.

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