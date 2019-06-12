Лукаку: "Для меня Антонио Конте - лучший тренер в мире"
Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что главный тренер "Интера" Антонио Конте является лучшим специалистом в мире. Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий может продолжить карьеру в Серии А.
"Мне всегда очень нравилась Серия А. Мои близкие знают, что есть две лиги, о которых я мечтал, - АПЛ и Серия А. Я люблю Италию.
Когда Роналду перешел в "Ювентус", чемпионат Италии ожил. Теперь Антонио Конте возглавил "Интер", что очень хорошо, потому что для меня он лучший тренер в мире. Потом Сарри возглавит "Ювентус", а Карло Анчелотти работает в "Наполи". Следующий сезон Серии А будет очень интересным", - сказал бельгиец.
В минувшем сезоне Лукаку играл в 32 матчах в АПЛ, отметившись 12 голами и 1 результативной передачей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16