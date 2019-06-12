Лукаку: "Для меня Антонио Конте - лучший тренер в мире"

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Лукаку: "Для меня Антонио Конте - лучший тренер в мире"

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что главный тренер "Интера" Антонио Конте является лучшим специалистом в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий может продолжить карьеру в Серии А.

"Мне всегда очень нравилась Серия А. Мои близкие знают, что есть две лиги, о которых я мечтал, - АПЛ и Серия А. Я люблю Италию.

Когда Роналду перешел в "Ювентус", чемпионат Италии ожил. Теперь Антонио Конте возглавил "Интер", что очень хорошо, потому что для меня он лучший тренер в мире. Потом Сарри возглавит "Ювентус", а Карло Анчелотти работает в "Наполи". Следующий сезон Серии А будет очень интересным", - сказал бельгиец.

В минувшем сезоне Лукаку играл в 32 матчах в АПЛ, отметившись 12 голами и 1 результативной передачей. 

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