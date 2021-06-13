Лукаку догнал Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров европейских сборных
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных.
Лукаку сделал дубль в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой России (3:0). Благодаря этому на счету бельгийца стало 62 гола и он догнал форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Ближайшим конкурентом Лукаку является форвард сборной Польши Роберт Левандовски (66).
Топ-9 лучших бомбардиров европейских сборных
1. Криштиану Роналду (Португалия) - 104
2. Ференц Пушкаш (Венгрия) - 85
3. Шандор Кочиш (Венгрия) - 75
4. Мирослав Клозе (Германия) - 71
5-6. Герд Мюллер (Германия) - 68
5-6. Робби Кин (Ирландия) - 68
7. Роберт Левандовски (Польша) - 66
8-9. Златан Ибрагимович (Швеция) - 62
8-9. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 62.
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