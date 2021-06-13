Лукаку догнал Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров европейских сборных

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Лукаку догнал Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров европейских сборных

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных. 

Лукаку сделал дубль в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой России (3:0). Благодаря этому на счету бельгийца стало 62 гола и он догнал форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Ближайшим конкурентом Лукаку является форвард сборной Польши Роберт Левандовски (66).

Топ-9 лучших бомбардиров европейских сборных

1. Криштиану Роналду (Португалия) - 104

2. Ференц Пушкаш (Венгрия) - 85

3. Шандор Кочиш (Венгрия) - 75

4. Мирослав Клозе (Германия) - 71

5-6. Герд Мюллер (Германия) - 68

5-6. Робби Кин (Ирландия) - 68

7. Роберт Левандовски (Польша) - 66

8-9. Златан Ибрагимович (Швеция) - 62

8-9. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 62.

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