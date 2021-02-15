Лукаку догнал Роналду в списке бомбардиров Серии А

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку забил 16 мячей в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Звёздный бельгиец догнал в списке бомбардиров Серии А лидирующего Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Благодаря дублю в ворота "Лацио" (3:1) нападающий "нерадзурри" обошёл Златана Ибрагимовича ("Милан") и Чиро Иммобиле ("Лацио"), у которых по 14 голов.

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