Лукаку договорился с "Интером" об условиях личного контракта

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Лукаку договорился с "Интером" об условиях личного контракта

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку продолжит карьеру в миланском "Интере", сообщает La Gazzetta dello Sport. 

По сведениям издания, стороны уже согласовали условия личного контракта. Договор будет рассчитан до 2024 года, зарплата футболиста составит 7,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Ранее стало известно, что клубы пока не могут договориться о сумме компенсации за бельгийца. "МЮ" требует почти 80 миллионов евро, "Интер" готов предложить около 57 миллионов.

Лукаку выступает за "красных дьяволов" с 2017 года. В текущем сезоне он забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 45 матчах.

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Комментарии

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Крош
Крош

Кар-Карыч будет доволен!Молодежь на подходе!Большая и Черная!

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Карыч
Карыч

В Интере и почернее молодёжь была. Балотелли истинный итальянец. С тех пор изрядно устарел. Хе-хе...Так что не страшно.

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