Лукаку договорился с "Интером" об условиях личного контракта
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку продолжит карьеру в миланском "Интере", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, стороны уже согласовали условия личного контракта. Договор будет рассчитан до 2024 года, зарплата футболиста составит 7,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Ранее стало известно, что клубы пока не могут договориться о сумме компенсации за бельгийца. "МЮ" требует почти 80 миллионов евро, "Интер" готов предложить около 57 миллионов.
Лукаку выступает за "красных дьяволов" с 2017 года. В текущем сезоне он забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 45 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16