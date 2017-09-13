Лукаку доволен дебютом в ЛЧ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что доволен дебютом в Лиге чемпионов.

В 1-м туре группового этапа турнира англичане разгромили "Базель" со счетом 3:0.

"Мне очень понравилось играть в Лиге чемпионов, рад этому дебюту. Думаю, что "Манчестер Юнайтед" может играть еще лучше. Нам удалось забить "Базелю" много голов.

Я получаю невероятную поддержку от товарищей по команде и тренера, а тяжелая ежедневная работа окупается. Нельзя быть довольным своим уровнем - нужно улучшаться каждый день", - сказал он. | http://soccernews.ru