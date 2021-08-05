Лукаку форсирует своё возвращение в "Челси"

Фото твиттер Ромелу Лукаку

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку готов к смене команды этим летом.

По информации Sky Sports, футболист связывался с руководством итальянского клуба, чтобы лично попросить отпустить его в "Челси".

"Нерадзурри" уже отклонили два предложения "синих" по бельгийцу, однако ожидается, что компромиссом станет сумма сделки в размере 110-120 миллионов евро.

Лукаку уже выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год. В прошлом сезоне он сыграл за "Интер" 44 матча, забил 30 голов и сделал 10 ассистов.

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