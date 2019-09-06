Лукаку готов помочь "Интеру" бороться с проблемой расизма в футболе

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку, которого недавно оскорбляли болельщики на расовой почве, заявил, что готов помочь клубу бороться с проблемой расизма. Об этом сообщает Rolling Stone Italia.



"Для "Интера" кампания против расизма - отличная идея. Я готов помочь клубу, хотя я сейчас не сосредоточен на том, что вокруг меня происходит.



В "Интере" ко мне очень хорошо относятся, я хочу быть сосредоточенным только на футболе. Однако на эту проблему в футболе стоит обратить внимание", - сказал Лукаку.



Футболист перешел в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" этим летом за 65 миллионов евро.



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