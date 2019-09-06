Лукаку готов помочь "Интеру" бороться с проблемой расизма в футболе
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку, которого недавно оскорбляли болельщики на расовой почве, заявил, что готов помочь клубу бороться с проблемой расизма. Об этом сообщает Rolling Stone Italia.
"Для "Интера" кампания против расизма - отличная идея. Я готов помочь клубу, хотя я сейчас не сосредоточен на том, что вокруг меня происходит.
В "Интере" ко мне очень хорошо относятся, я хочу быть сосредоточенным только на футболе. Однако на эту проблему в футболе стоит обратить внимание", - сказал Лукаку.
Футболист перешел в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" этим летом за 65 миллионов евро.
А еще: Ультрас "Интера" обратился к Лукаку| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0