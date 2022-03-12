Лукаку готов сократить зарплату на 40% ради возвращения в "Интер"

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Лукаку готов сократить зарплату на 40% ради возвращения в "Интер"

Фото инстаграм Ромелу Лукаку

Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку рассчитывает сменить команду на фоне санкций против клуба.

По информации La Gazzetta dello Sport, цель звёздного футболиста - возвращение в "Интер", за который он выступал с 2019 по 2021 год.

Бельгиец уже связывался с представителями "нерадзурри", чтобы сообщить о желании вернуться.

В "Интере" Лукаку потеряет 40 процентов зарплаты (с 12,5 до 7,5 миллиона евро за сезон), но он готов к этому.

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