Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что бельгийский форвард Ромелу Лукаку готов вернуться на поле.

Напомним, что в минувшую субботу 24-летний футболист получил травму головы, вследствие чего покидал газон на носилках.

"У Ромелу нет проблем. Может быть, он сыграет в пятницу. Лукаку хотел играть уже против "Эвертона". Но мы должны были остановить его. Мы решили дать ему отдых, но он, вероятно, вернётся в пятницу" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что в пятницу, 5 января, "МЮ" в рамках 1/32 финала Кубка Англии примет "Дерби Каунти". | http://soccernews.ru