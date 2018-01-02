Лукаку готов вернуться на поле

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Лукаку готов вернуться на поле

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что бельгийский форвард Ромелу Лукаку готов вернуться на поле.

Напомним, что в минувшую субботу 24-летний футболист получил травму головы, вследствие чего покидал газон на носилках.

"У Ромелу нет проблем. Может быть, он сыграет в пятницу. Лукаку хотел играть уже против "Эвертона". Но мы должны были остановить его. Мы решили дать ему отдых, но он, вероятно, вернётся в пятницу" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что в пятницу, 5 января, "МЮ" в рамках 1/32 финала Кубка Англии примет "Дерби Каунти". | http://soccernews.ru

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