Лукаку грозит трёхматчевая дисквалификация

Форварду "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку грозит дисквалификация за инцидент в субботнем матче АПЛ с "Брайтоном".

Как сообщает ESPN, Футбольная ассоциация Англии рассмотрит эпизод, в котором бельгиец ударил ногой защитника "чаек" Гаэтана Бонга.

Если будет доказано, что Лукаку сделал это намеренно, его дисквалифицируют на три матча. Таким образом, нападающий "МЮ" может пропустить игры с "Уотфордом", "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

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