Лукаку грозит трёхматчевая дисквалификация

Теги манчестер юнайтедромелу лукаку

Лукаку грозит трёхматчевая дисквалификация

Форварду "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку грозит дисквалификация за инцидент в субботнем матче АПЛ с "Брайтоном".

Как сообщает ESPN, Футбольная ассоциация Англии рассмотрит эпизод, в котором бельгиец ударил ногой защитника "чаек" Гаэтана Бонга.

Если будет доказано, что Лукаку сделал это намеренно, его дисквалифицируют на три матча. Таким образом, нападающий "МЮ" может пропустить игры с "Уотфордом", "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может выделить 200 миллионов евро на покупку трансферной цели "Реала" и "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов