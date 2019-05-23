Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Сульшера

Теги манчестер юнайтедромелу лукакутрансферыуле гуннар сульшер

Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Сульшера

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку хочет покинуть клуб, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, форвард недоволен тем, как его использует главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер. Интерес к бельгийцу проявляет "Интер".

В нынешнем сезоне 26-летний Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" поборется за Рабьо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе недоволен зарплатой Неймара. Один из форвардов может покинуть ПСЖ

Мбаппе недоволен зарплатой Неймара. Один из форвардов может покинуть ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов