Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Сульшера

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку хочет покинуть клуб, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, форвард недоволен тем, как его использует главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер. Интерес к бельгийцу проявляет "Интер".

В нынешнем сезоне 26-летний Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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