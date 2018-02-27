Лукаку и Мартиаль установили рекорд "Манчестер Юнайтед"

Атакующий дуэт "Манчестер Юнайтед" - Ромелу Лукаку и Антони Мартиаль - установил клубный рекорд, сообщает Opta.

Суть достижения заключается в том, что в текущем розыгрыше АПЛ бельгиец и француз создали шесть голов вместе - оба футболиста сделали по три результативных передачи друг на друга.

Ранее ни одному дуэту в истории "МЮ" не удавалось забить больше мячей с пасов друг другу в течение одного сезона Премьер-лиги.

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