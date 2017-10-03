Лукаку избежал серьёзной травмы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку имеет шансы принять участие в ближайших матчах сборной Бельгии в рамках квалификации ЧМ-2018.

Как сообщает Goal.com, 24-летний футболист избежал серьёзной травмы голеностопа и следующие несколько дней будет тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, что 7 октября Бельгия сыграет с Боснией и Герцеговиной, а 10 октября - с Кипром.

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