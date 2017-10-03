Лукаку избежал серьёзной травмы
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку имеет шансы принять участие в ближайших матчах сборной Бельгии в рамках квалификации ЧМ-2018.
Как сообщает Goal.com, 24-летний футболист избежал серьёзной травмы голеностопа и следующие несколько дней будет тренироваться по индивидуальной программе.
Напомним, что 7 октября Бельгия сыграет с Боснией и Герцеговиной, а 10 октября - с Кипром.
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|24
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|8
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|8
|7
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|Сан-Марино
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|7
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|О
|1
|Польша
|8
|19
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|Дания
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|16
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|Армения
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|6
|6
|Казахстан
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|Англия
|8
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|8
|14
|4
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|5
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|8
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|Испания
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