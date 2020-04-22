Лукаку извинился перед "Интером" за свои слова о заболевших игроках

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Лукаку извинился перед "Интером" за свои слова о заболевших игроках

Форварду "Интера" Ромелу Лукаку пришлось извиниться перед клубом за то, что он сказал, что почти вся команда переболела коронавирусом, утверждает La Repubblica.

Футболист рассказал, что в январе у 23 из 25 человек команды проявлялись симптомы болезни, однако ни одного игрока не проверили на инфекцию. О первом случае заболевания Covid-19 в Италии стало известно лишь 21 февраля.

"Интер" принял извинения бельгийца и не стал штрафовать футболиста за обвинение руководства в халатном отношении к здоровью игроков.

По последним данным, в Италии коронавирусом больны более 182 тысяч  человек. Умерло больше 25 тысяч человек.

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