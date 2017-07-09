Лукаку: "Когда "МЮ" сделал предложение, мне не надо было думать дважды"

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Лукаку: "Когда "МЮ" сделал предложение, мне не надо было думать дважды"

Форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку прокомментировал предстоящий трансфер в "Манчестер Юнайтед".

"Это самый большой клуб в мире. Клуб, который хочет снова завоевать титул чемпиона Англии, снова стать доминирующим в мире. Именно о таком шансе я мечтал с детства. Когда "МЮ" сделал предложение, мне не надо было думать дважды. Поэтому я очень рад и надеюсь стать частью истории команды.

Кто может отказать самому большому клубу в мире? Лучший стадион в Англии, лучшие болельщики. Это прекрасная возможность. Я всегда говорил, что хочу играть за команду, которая нацелена на победу в каждом турнире" - приводит слова Лукаку ESPN.

Читайте также: Лукаку прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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