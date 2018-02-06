Лукаку: "Моим кумиром был Адриано"



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что в детстве он хотел быть поход на экс-форварда сборной Бразилии Адриано.

"Мне нравятся бразильские игроки. Когда я был маленьким, моим кумиром был Адриано. В то время я был похож на него. Я был силен и хорошо бил с левой ноги. Надеюсь, что Адриано вернется на поле, так как является классными игроком", - приводит слова Лукаку Tribalfootball.

Напомним, что 35-летний Адриано отлично играл за "Интер" в середине нулевых, но затем его карьера покатилась под откос из-за злоупотребления алкоголем.

Не пропустите: Лукаку поделился мнением о возможной конкуренции с Алексисом Санчесом. | http://soccernews.ru