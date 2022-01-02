Лукаку может быть исключен из состава "Челси" на матч с "Ливерпулем"

1 Теги челситомас тухельромелу лукаку

Лукаку может быть исключен из состава "Челси" на матч с "Ливерпулем"Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский форвард "Челси" Ромелу Лукаку может пропустить матч против "Ливерпуля" в АПЛ, сообщает портал Goal.

По информации источника, главный тренер "синих" Томас Тухель может исключить нападающего из заявки на игру.

Отмечается, что причиной этому может стать скандальное интервью футболиста, которое он дал перед новым годом.

Также сообщается, что ни клуб, ни тренер не были проинформированы о том, что Лукаку даст интервью.

Игра между "Челси" и "Ливерпулем" пройдет уже сегодня, 2 января. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Также не пропустите: Зеленский назвал странную причину поражения Украины от Англии в 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

wagner
wagner

Не может, а должен быть исключен

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Клубы Суперлиги верят в перезапуск проекта уже в 2022 году

Клубы Суперлиги верят в перезапуск проекта уже в 2022 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов