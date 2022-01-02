Лукаку может быть исключен из состава "Челси" на матч с "Ливерпулем"
Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен
Бельгийский форвард "Челси" Ромелу Лукаку может пропустить матч против "Ливерпуля" в АПЛ, сообщает портал Goal.
По информации источника, главный тренер "синих" Томас Тухель может исключить нападающего из заявки на игру.
Отмечается, что причиной этому может стать скандальное интервью футболиста, которое он дал перед новым годом.
Также сообщается, что ни клуб, ни тренер не были проинформированы о том, что Лукаку даст интервью.
Игра между "Челси" и "Ливерпулем" пройдет уже сегодня, 2 января. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
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|27
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|Саутгемптон
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
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