Лукаку может перейти в ПСЖ
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку может перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает El Nacional.
По сведениям источника, владелец английского клуба Роман Абрамович до сих пор недоволен последним интервью игрока, даже несмотря на то, что он принес извинения. В связи с этим форвард может быть выставлен на трансфер. ПСЖ готов заплатить за бельгийца 90 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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