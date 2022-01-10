Лукаку может перейти в ПСЖ

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Лукаку может перейти в ПСЖ

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку может перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает El Nacional.

По сведениям источника, владелец английского клуба Роман Абрамович до сих пор недоволен последним интервью игрока, даже несмотря на то, что он принес извинения. В связи с этим форвард может быть выставлен на трансфер. ПСЖ готов заплатить за бельгийца 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Лукаку сделал важное заявление после скандального интервью. | http://soccernews.ru

 
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