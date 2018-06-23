Лукаку может перейти в "Реал"

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Лукаку может перейти в "Реал"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, королевский клуб видит в бельгийском бомбардире замену для Карима Бензема.

25-летний Лукаку выступает за "МЮ" с 2017 года, сыграл 51 матч и забил 27 голов.

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