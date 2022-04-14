Лукаку может перейти в "Тоттенхэм"

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Лукаку может перейти в "Тоттенхэм"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Челси" Ромелу Лукаку, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке форварда настаивает главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте, который ранее работал с ним в "Интере".

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 36 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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