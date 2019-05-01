Лукаку может пропустить остаток сезона
Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы, сообщает The Times.
По сведениям издания, футболист испытывает проблемы с подколенным сухожилием. Эту травму он получил в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1).
Напомним, что "МЮ" продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов и до конца сезона сыграет с "Хаддерсфилдом" и "Кардиффом".
В этом сезоне 25-летний Лукаку провел за манкунианцев 45 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Лукаку. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14