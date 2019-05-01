Лукаку может пропустить остаток сезона

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы, сообщает The Times.

По сведениям издания, футболист испытывает проблемы с подколенным сухожилием. Эту травму он получил в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1).

Напомним, что "МЮ" продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов и до конца сезона сыграет с "Хаддерсфилдом" и "Кардиффом".

В этом сезоне 25-летний Лукаку провел за манкунианцев 45 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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