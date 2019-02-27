Лукаку может сменить Англию на Италию
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может перейти в другой клуб, передает The Sun.
Лукаку недоволен своим положением в "МЮ", так как потерял место в составе. 26-летний бельгиец является фанатом "Ювентуса" и всегда хотел играть в этой команде вместе с Роналду.
Трансферная стоимость футболиста - 85 миллионов евро. Контракт Лукаку с английским клубом действует до 2022 года.
В нынешнем сезоне бельгиец участвовал в 34 матчах, отметившись 9 голами и одним ассистом.
"Ювентус" занимает лидирующую позицию турнирной таблицы Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|27
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Кардифф Сити
|28
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14