Лукаку может сменить Англию на Италию

Теги манчестер юнайтедювентусромелу лукакутрансферы

Лукаку может сменить Англию на Италию

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может перейти в другой клуб, передает The Sun.

Лукаку недоволен своим положением в "МЮ", так как потерял место в составе. 26-летний бельгиец является фанатом "Ювентуса" и всегда хотел играть в этой команде вместе с Роналду.

Трансферная стоимость футболиста - 85 миллионов евро. Контракт Лукаку с английским клубом действует до 2022 года.

В нынешнем сезоне бельгиец участвовал в 34 матчах, отметившись 9 голами и одним ассистом.

"Ювентус" занимает лидирующую позицию турнирной таблицы Серии А.

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