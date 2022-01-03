Лукаку может уйти в "Тоттенхэм" ради Конте

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Лукаку может уйти в "Тоттенхэм" ради Конте

Фото инстаграм Ромелу Лукаку

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в другом лондонском клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, следующей командой 28-летнего футболиста, возможно, станет "Тоттенхэм".

Бельгиец не исключает вариант со "шпорами", поскольку это позволит ему воссоединиться с тренером Антонио Конте.

"Челси" летом купил Лукаку у "Интера" за 115 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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