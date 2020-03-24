Лукаку на карантине проходит онлайн-курсы на получение тренерской лицензии

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Лукаку на карантине проходит онлайн-курсы на получение тренерской лицензии

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку во время паузы на карантин, связанный с пандемией коронавируса, проходит онлайн-курсы на получение тренерской лицензии, сообщает Telegraph.

По данным источника, вместе с ним курсы проводит его партнер по сборной Бельгии Аксель Витсель, играющий в "Боруссии".

Напомним, чемпионат Италии приостановили из-за вспышки COVID-19.

А еще: Агент Лукаку рассказал, почему игрок не перешел в "Ювентус"| http://soccernews.ru
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