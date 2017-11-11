Лукаку: "Надеюсь, что стану единоличным лидером до конца года"

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Лукаку: "Надеюсь, что стану единоличным лидером до конца года"

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о том, что он может стать лучшим бомбардиром сборной в истории.

"Я был рожден для этого. Хочу забить как можно больше и надеюсь, что стану единоличным лидером до конца года. Надеюсь, что это поколение сборной Бельгии что-нибудь выиграет. Хотелось бы поднять трофей над головой. Я всегда уверен в своих силах. Если ты много работаешь, тебе обязательно воздастся, но самое главное для меня - командные успехи" - приводит слова Лукаку FourFourTwo.

Напомним, что на счету Лукаку 30 забитых мячей в 64 матчах за сборную.

Читайте также: Лукаку в следующем матче может стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии. | http://soccernews.ru

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