Лукаку намерен отказать "Манчестер Сити"

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку не перейдёт в "Манчестер Сити", пишет Football Italia.

По сведениям издания, сам 27-летний футболист не хочет менять команду - его всё устраивает в итальянском клубе.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола очень заинтересован в услугах бельгийца, но вряд ли удастся убедить его вернуться в АПЛ ближайшим летом.

Лукаку выступает за "Интер" с августа 2019 года, сыграл 84 матча, забил 58 голов и сделал 13 ассистов. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 90 миллионов евро.

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