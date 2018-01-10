Лукаку намерен подать в суд на владельца "Эвертона"

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Лукаку намерен подать в суд на владельца "Эвертона"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку намерен подать в суд на владельца "Эвертона" Фарада Мошири.

Как сообщает The Times, поводом для иска стало заявление босса "ирисок" о том, что 24-летний бельгиец решил покинуть команду якобы из-за предсказаний вуду.

Источник утверждает, что Лукаку исповедует католицизм и не верит в предсказания вуду. 

Напомним, что прошлым летом "МЮ" купил габаритного нападающего за 85 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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