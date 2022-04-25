Лукаку намерен вернуться в "Интер"
Фото: твиттер Лукаку\Автор неизвестен
Форвард сборной Бельгии и "Челси" Ромелу Лукаку намерен вернуться в миланский "Интер" грядущим летом, сообщает издание Calciomercato.
По информации источника, Лукаку не чувствует себя комфортно в "Челси" в отличие от "Интера, поэтому он хочет встретиться с генеральным директором миланцев Беппе Мароттой, чтобы обсудить возможное возвращение.
Отмечается, что "нерадзурри" не планирует тратить много денег, поэтому готовы лишь арендовать бельгийца, однако для этого ему придется значительно снизить свои запросы по зарплате - примерно на 8 миллионов евро.
Напомним, что прошлым летом "Челси" заплатил 115 миллионов "Интеру" за трансфер Лукаку.
Также не пропустите: Хоакин не планирует завершать карьеру. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Родри высказался о Бензема перед очным матчем
-
"Барселона" очень хочет продать Френки де Йонга
-
Мбаппе ответил на вопрос о возможно капитанстве в ПСЖ
-
Лукаку намерен вернуться в "Интер"
-
"Реал" договорился с Рюдигером о летнем переходе
-
Хоакин не планирует завершать карьеру
-
Хави прокомментировал поражение от "Райо"
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
Чемпионство ПСЖ, феерии "Ренна" и "Лиона": результаты 34-го тура Лиги 1
-
"Барселона" сенсационно проиграла "Райо Вальекано"
-
"Милан" одержал феерическую победу над "Лацио"
-
"Марсель" победил "Реймс" в Лиге 1
-
Мостовой отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Ростовом"
-
Конте хочет возглавить ПСЖ
-
Почеттино близок к уходу из ПСЖ
-
Зарема ответила Карпину на критику в адрес "Спартака"
-
"Наполи" определился с ценой на Осимхена
-
Тухель высказался о будущем Рюдигера
-
Успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 30-го тура чемпионата Нидерландов
-
Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" в матче с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18