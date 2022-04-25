Лукаку намерен вернуться в "Интер"

Фото: твиттер Лукаку\Автор неизвестен

Форвард сборной Бельгии и "Челси" Ромелу Лукаку намерен вернуться в миланский "Интер" грядущим летом, сообщает издание Calciomercato.

По информации источника, Лукаку не чувствует себя комфортно в "Челси" в отличие от "Интера, поэтому он хочет встретиться с генеральным директором миланцев Беппе Мароттой, чтобы обсудить возможное возвращение.

Отмечается, что "нерадзурри" не планирует тратить много денег, поэтому готовы лишь арендовать бельгийца, однако для этого ему придется значительно снизить свои запросы по зарплате - примерно на 8 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом "Челси" заплатил 115 миллионов "Интеру" за трансфер Лукаку.

Также не пропустите: Хоакин не планирует завершать карьеру. | http://soccernews.ru