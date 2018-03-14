Лукаку нашел виновного в вылете "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку раскритиковал своих партнеров после поражения команды от "Севильи" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, которое привело к вылету "дьяволов" из турнира.

"Некоторые наши футболисты просто спрятались и не были заметны в этом матче. Мы хорошо начали матча хорошо, но нам нужно было реализовывать моменты. В итоге мы не показали свой класс", - приводит слова Лукаку Calciomercato.

Стоит отметить, что "МЮ" не может пройти дальше 1/8 финала Лиги Чемпионов с 2014 года.

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