Лукаку назвал клуб, в котором завершит карьеру
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку уже определился с командой, которая станет последней в его карьере.
"Я всегда говорил, что закончу карьеру в "Андерлехте". И при этом я буду не доигрывающим, а находящимся в как можно лучшей форме футболистом", - цитирует бельгийца Het Laatste Nieuws.
27-летний Лукаку является воспитанником "Андерлехта", он находился в структуре клуба с 2006 по 2011 год, после чего ушёл в "Челси".
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|Команда
|М
|О
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|Клуб Брюгге
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|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20