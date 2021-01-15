Лукаку назвал клуб, в котором завершит карьеру

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Лукаку назвал клуб, в котором завершит карьеру

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку уже определился с командой, которая станет последней в его карьере.

"Я всегда говорил, что закончу карьеру в "Андерлехте". И при этом я буду не доигрывающим, а находящимся в как можно лучшей форме футболистом", - цитирует бельгийца Het Laatste Nieuws.

27-летний Лукаку является воспитанником "Андерлехта", он находился в структуре клуба с 2006 по 2011 год, после чего ушёл в "Челси".

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