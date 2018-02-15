Лукаку назвал клуб, в который он надеется перейти

Теги ромелу лукакуандерлехт

Лукаку назвал клуб, в который он надеется перейтиФорвард английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку назвал клуб, в который в будущем он надеется перейти.

"Я находился во сне, когда играл за первую команду "Андерлехта". Я уверен, что до конца своей карьеры я туда еще вернусь, чтобы снова поиграть там", - приводит слова 24-летнего нападающего "красных дьяволов" FootMercato.

Всего в составе "Андерлехта" Лукаку забил 41 мяч и сделал 18 результативных передач в 98 матчах.

Напомним, "Реал" готов обменять Асенсио в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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