Лукаку назвал команду, за которую играет в FIFA

Сегодня, 7 марта, журналист издания Bleacher Report Тейлор Рукс встречался с игроком "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Репортер взял интервью у форварда у него дома. Когда Лукаку показал свой телевизор и приставку, Рукс поинтересовался играет ли он сам за себя в FIFA, на что бельгиец ответил:

"Да, я играю за "Реал"... Из-за этого у меня могут возникнуть проблемы", - сказал игрок.

Футболист перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Эвертона" летом 2017 года за 85 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукакую участвовал в 26 матчах, отметившись 12 голами и 1 результативной передачей.

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