Лукаку назвал команду, за которую играет в FIFA

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтедреал мадрид

Лукаку назвал команду, за которую играет в FIFA

Сегодня, 7 марта, журналист издания Bleacher Report Тейлор Рукс встречался с игроком "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку

Репортер взял интервью у форварда у него дома. Когда Лукаку показал свой телевизор и приставку, Рукс поинтересовался играет ли он сам за себя в FIFA, на что бельгиец ответил:

"Да, я играю за "Реал"... Из-за этого у меня могут возникнуть проблемы", - сказал игрок.

Футболист перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Эвертона" летом 2017 года за 85 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукакую участвовал в 26 матчах, отметившись 12 голами и 1 результативной передачей.

Читайте также: Неймар пытался разобраться с судьями после матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" проиграл "Ренну", "Бенфика" уступила "Динамо" Загреб и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы

"Арсенал" проиграл "Ренну", "Бенфика" уступила "Динамо" Загреб и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов