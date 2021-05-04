Лукаку назвал лучшего нападающего в мире
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что он считает лучшим нападающим в мире француза Карима Бензема из "Реала".
"Лучший нападающий в мире сейчас, без сомнения, Карим Бензема", — сказал Лукаку в эфире RTBF.
В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 41 матч, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач. На счету 27-летнего Лукаку 27 забитых мячей и 9 голевых передач в 41 поединке за "Интер".
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