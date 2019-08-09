Лукаку назвал лучшего тренера в мире

Новичок "Интера" бельгийский нападающий Ромелу Лукаку заявил, что считает лучшим тренером мира наставника миланского клуба Антонио Конте.

"Интер" является интересным проектом, поэтому я выбрал этот клуб. Я считаю, что клуб развивается в правильном направлении, а мне был необходим новый вызов. Надеюсь, что смогу помочь команде добиться поставленных целей.

Конте является лучшим тренером мира, он делает игроков сильнее", - приводит слова Лукаку официальный сайт клуба.

26-летний Лукаку перешел в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллиона евро. Эта сумма может увеличиться еще на 12 миллионов евро за счет бонусов. Футболист подписал с миланским клубом контракт до лета 2024 года.

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