Лукаку назвал предстоящий матч с "Реалом" "тренировкой"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о первых тренировках в составе клуба.

"Мне нравится работа, которую мы проделываем. Мы очень усердно тренируемся. Тренер пытается донести до нас свои тактические представления, а мы неплохо действуем на поле. Хотим продолжать в том же духе.

Мой гол "Ман Сити" был действием, которое мы регулярно отрабатываем. Пас был великолепным, проход - хорошим. Здорово принять участие в дерби и не менее важно победить.

Матч с "Реалом" будет хорошей тренировкой и хорошей проверкой наших способностей. Соперник достаточно тяжелый, но мы здесь, чтобы усиленно заниматься, чтобы набрать форму и стать лучше. Мы хотим играть против лучших. Такой клуб, как "МЮ" всегда хочет встречаться с сильными соперниками и побеждать", - сказал он.

"МЮ" предстоит поединок с "Реалом" 23 июля.

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