Лукаку назвал своих любимых рэперов

Форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в твиттере ответил на вопросы фанатов. Футболист назвал любимых рэперов.

"Назову вам свою десятку реперов. Список основан на текстах: 2Pac, Jay-Z, The Notorious B.I.G., Snoop Dogg, NAS, Eminem, Kendrick Lamar, Lil Wayne, J. Cole, Drake…

Dr. Dre - альбом "Chronic" в пятерке любимых.

Отдельно стоит отметить: Busta Rhymes, Rick Ross, The Game, 50 Cent, Kanye West", - написал Лукаку в соцсети.

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