Лукаку не исключает, что почти вся команда "Интера" могла переболеть коронавирусом в январе

Теги ромелу лукакуинтер миланкоронавирус

Лукаку не исключает, что почти вся команда "Интера" могла переболеть коронавирусом в январе

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку сказал, что вся команда могла переболеть коронавирусом в начале года. По словам футболиста, почти все игроки чувствовали себя плохо в январе.

"После недели выходных в декабре, мы вернулись на работу и 23 из 35 игроков команды болели. Это не шутка. Мы играли против "Кальяри"  и примерно через 25 минут один из наших защитников ушел с поля, так как не мог играть и чуть не упал в обморок.

Все кашляли, был жар. Когда я разминался, чувствовал себя себя намного жарче. А я годами не болел гриппом", - передает слова Лукаку Football Italia.

По последним данным, в Италии коронавирусом больны более 182 тысяч  человек. Умерло больше 25 тысяч человек.

Не пропустите: Лукаку оценил вероятность своего возвращения в АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" впервые в истории продаст права на название "Камп Ноу"

"Барселона" впервые в истории продаст права на название "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов