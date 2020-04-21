Лукаку не исключает, что почти вся команда "Интера" могла переболеть коронавирусом в январе

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку сказал, что вся команда могла переболеть коронавирусом в начале года. По словам футболиста, почти все игроки чувствовали себя плохо в январе.

"После недели выходных в декабре, мы вернулись на работу и 23 из 35 игроков команды болели. Это не шутка. Мы играли против "Кальяри" и примерно через 25 минут один из наших защитников ушел с поля, так как не мог играть и чуть не упал в обморок.

Все кашляли, был жар. Когда я разминался, чувствовал себя себя намного жарче. А я годами не болел гриппом", - передает слова Лукаку Football Italia.

По последним данным, в Италии коронавирусом больны более 182 тысяч человек. Умерло больше 25 тысяч человек.

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