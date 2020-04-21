Лукаку не исключает, что почти вся команда "Интера" могла переболеть коронавирусом в январе
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку сказал, что вся команда могла переболеть коронавирусом в начале года. По словам футболиста, почти все игроки чувствовали себя плохо в январе.
"После недели выходных в декабре, мы вернулись на работу и 23 из 35 игроков команды болели. Это не шутка. Мы играли против "Кальяри" и примерно через 25 минут один из наших защитников ушел с поля, так как не мог играть и чуть не упал в обморок.
Все кашляли, был жар. Когда я разминался, чувствовал себя себя намного жарче. А я годами не болел гриппом", - передает слова Лукаку Football Italia.
По последним данным, в Италии коронавирусом больны более 182 тысяч человек. Умерло больше 25 тысяч человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16