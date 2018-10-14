Лукаку не исключил свой переезд в Серию А

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Лукаку не исключил свой переезд в Серию АФорвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не исключил свой переезд в итальянскую Серию А, информирует Football Bleacher Report.

Так, на вопрос о своем возможном продолжении карьеры на Апеннинах, где за римский "Лацио" выступает его младший брат Джордан, 25-летний нападающий "красных дьяволов" ответил: "Почему нет? Я надеюсь, что это случится".

В текущем сезоне Лукаку забил 4 мяча в 11 играх за "Манчестер Юнайтед".

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Барселоны". | soccernews.ru

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