Лукаку не исключил вероятности перехода в российский клуб
Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что он мог бы когда-нибудь перейти в клуб Российской Премьер-Лиги.
"Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России. Почему бы и нет? Промес из "Спартака" часто рассказывал мне о чемпионате России. Он хорошо отзывался о вашей лиге", - приводят слова Лукаку российские СМИ.
В нынешнем сезоне 26-летний Лукаку провел за "Интер" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года. Ранее он выступал за "Андерлехт", "Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7