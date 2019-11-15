Лукаку не исключил вероятности перехода в российский клуб



Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что он мог бы когда-нибудь перейти в клуб Российской Премьер-Лиги.

"Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России. Почему бы и нет? Промес из "Спартака" часто рассказывал мне о чемпионате России. Он хорошо отзывался о вашей лиге", - приводят слова Лукаку российские СМИ.

В нынешнем сезоне 26-летний Лукаку провел за "Интер" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года. Ранее он выступал за "Андерлехт", "Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси и Роналду. | http://soccernews.ru