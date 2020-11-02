Лукаку не сыграет с "Реалом"

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

По информации Corriere dello Sport, звёздный бельгиец не успевает залечить мышечное повреждение бедра.

Матч "Реал" - "Интер" состоится во вторник, 3 ноября, в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Лукаку провёл за "нерадзурри" 7 игр и забил 7 голов.

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