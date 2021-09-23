Лукаку не уверен в необходимости жеста с преклонением колена

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Форвард сборной Бельгии и лондонского "Челси" Ромелу Лукаку высказал сомнения по поводу необходимости жеста с преклонением колена в рамах борьбы с расизмом.

"Думаю, мы могли бы принять более эффективные меры. Да, мы встаем на колено, нам все аплодируют… Однако после игры можно в очередной раз столкнуться с оскорблениями.

Капитаны и еще несколько ведущих игроков каждой команды должны встретиться с руководителями инстаграма, Футбольной ассоциации и профсоюза футболистов, мы должны сесть за стол и серьезно все обсудить.

Обсудить то, как мы можем сражаться с этим – не только в мужском футболе, но и в женском. Защитить нужно не только игроков, но и болельщиков, а также молодых людей, планирующих стать профессиональными футболистами.

Я должен бороться, ведь я борюсь не только за себя, но и за своего сына, за своих будущих детей, за своего брата, за всех игроков и детей, за каждого. Футбол ведь в конце концов должен приносить радость.

Нельзя убивать игру дискриминациями. Не должно такого быть. Футбол – это удовольствие, это радость, не должно быть так, что ты чувствуешь себя незащищенным из-за мнений необразованных людей", – цитирует Лукаку The Telegraph со ссылкой на CNN.

Ранее главный тренер "синих" публично выступил с поддержкой Маркоса Алонсо, который сказал, что данный жест утратил свою ценность и необходимость.

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