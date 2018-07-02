Лукаку не забил лишь в одном матче из последних одиннадцати в составе сборной

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Лукаку не забил лишь в одном матче из последних одиннадцати в составе сборнойФорвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку не забил лишь в одной игре из своих последних одиннадцати матчей в составе национальной команды.

Так, оставить ворота "сухими" от посягательств 25-летнего нападающего удалось лишь португальцам в товарищеской встрече в перед стартом ЧМ. Всего же в этих поединках лидер атак "красных дьяволов" забил 17 мячей.

Напомним, сегодня в 1/8 финала ЧМ Бельгия сыграет против Японии. | soccernews.ru

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