Лукаку нужно 3,4 удара на гол в Серии А
Опубликованы данные об эффективности ударов нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.
В текущем розыгрыше Серии А звёздный бельгиец забил 19 мячей, пробив 65 раз по воротам соперников.
Таким образом, форварду "нерадзурри" достаточно 3,4 удара для гола в чемпионате Италии.
В среднем 27-летний Лукаку отличается в национальном первенстве каждые 107 минут.
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