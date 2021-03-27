Лукаку нужно 3,4 удара на гол в Серии А

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Лукаку нужно 3,4 удара на гол в Серии А

Фото инстаграм Ромелу Лукаку

Опубликованы данные об эффективности ударов нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

В текущем розыгрыше Серии А звёздный бельгиец забил 19 мячей, пробив 65 раз по воротам соперников.

Таким образом, форварду "нерадзурри" достаточно 3,4 удара для гола в чемпионате Италии.

В среднем 27-летний Лукаку отличается в национальном первенстве каждые 107 минут.

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