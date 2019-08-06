Лукаку объявил бойкот "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку занимается с "Андерлехтом". Об этом сообщает Sport Mediaset.
Вчера, 5 июля, стало известно, что футболист уже несколько дней тренируется с бельгийским клубом.
Ранее сообщалось, что Лукаку должен сегодня, 6 июля, вернуться в расположение "Манчестер Юнайтед", однако этого не случилось. Футболист хочет, чтобы клуб продал его и поэтому объявил бойкот английскому клубу.
Лукаку хотели купить "Интер" и "Ювентус". Туринцы хотели обменять нападающего на Пауло Дибалу, но тот отказался переходить в "МЮ".
Бельгиец играет в "Манчестер Юнайтед" с лета 2017 года. Ранее он играл в "Андерлехте", "Челси", "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".
А еще: ПСЖ определился с размером предложения по трансферу Дибалы| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16