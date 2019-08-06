Лукаку объявил бойкот "Манчестер Юнайтед"

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтедандерлехт

Лукаку объявил бойкот "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку занимается с "Андерлехтом". Об этом сообщает Sport Mediaset.

Вчера, 5 июля, стало известно, что футболист уже несколько дней тренируется с бельгийским клубом.

Ранее сообщалось, что Лукаку должен сегодня, 6 июля, вернуться в расположение "Манчестер Юнайтед", однако этого не случилось. Футболист хочет, чтобы клуб продал его и поэтому объявил бойкот английскому клубу.

Лукаку хотели купить "Интер" и "Ювентус". Туринцы хотели обменять нападающего на Пауло Дибалу, но тот отказался переходить в "МЮ".

Бельгиец играет в "Манчестер Юнайтед" с лета 2017 года. Ранее он играл в "Андерлехте", "Челси", "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".

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