Лукаку оценил вероятность своего возвращения в АПЛ

Бельгийский нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что он вряд ли вернется в английскую Премьер-лигу.

Об этом футболист сообщил, отвечая на вопросы болельщиков в Twitter.

"Не думаю, что вернусь в чемпионат Англии. Но мне понравилось выступать за "Интер", - написал форвард.

Напомним, что бельгиец в Премьер-лиге также выступал за "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 26-летний Лукаку провел за "Интер" 35 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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