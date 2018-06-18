Лукаку оформил дубль

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку довел преимущество своей команды над Панамой в матче группового этапа Чемпионата Мира до разгромного. Свой второй гол в игре игрок "Манчестер Юнайтед" забил на 75-й минуте поединка.

Напомним, свой первый мяч Лукаку забил шестью минутами ранее. | soccernews.ru