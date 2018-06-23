Лукаку оформил дубль в матче с Тунисом, укрепив преимущество сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Туниса.

Бомбардир "красных дьяволов" забил свой второй гол в этом поединке в компенсированное к первому тайму время.

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