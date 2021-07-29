Лукаку отказался от огромной зарплаты в "Челси" ради "Интера"

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" все еще намерен осуществить трансфер бельгийского форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, "синие" сделали футболисту предложение в размере более 10 миллионов в год, однако игрок ответил отказом из-за своей преданности "Интеру".

Сейчас его оклад равняется 7,5 миллионам евро.

Напомним, Лукаку играл за "Челси" с 2011 по 2014 год.

В прошлом сезоне бельгиец забил 24 гола и отдал 11 голевых передач в 36 матчах Серии А.

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