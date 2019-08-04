Лукаку отклонил предложение "Наполи"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не хочет переходить в "Наполи". Об этом пишет Goal.

По данным источника, 26-летний бельгиец готов покинуть английский клуб только ради "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что "Ювентус" договорился с Лукаку по условиям личного контракта. "Мю" и туринский клуб должны обменяться игроками. Вместо нападающего в клуб должен перейти Пауло Дибала.

В минувшем сезоне Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах. В которых забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

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