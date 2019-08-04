Лукаку отклонил предложение "Наполи"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не хочет переходить в "Наполи". Об этом пишет Goal.
По данным источника, 26-летний бельгиец готов покинуть английский клуб только ради "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что "Ювентус" договорился с Лукаку по условиям личного контракта. "Мю" и туринский клуб должны обменяться игроками. Вместо нападающего в клуб должен перейти Пауло Дибала.
В минувшем сезоне Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах. В которых забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.
Читайте также: Дибала может сорвать сделку между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|О
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|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
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|26
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